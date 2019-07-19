اليونان / زلزال قوي يضرب أثينا وانقطاع الاتصالات

وكالات - هز زلزال بقوة 5,1 درجات أثينا ومنطقة أتيكا في اليونان عند ظهر الجمعة متسببا ببلبلة كبيرة في شبكة خطوط الهاتف. وحدد مركز الزلزال بحسب المعلومات الأولية على مسافة 23 كلم شمال غرب أثينا، وفق ما أورد المرصد الوطني الجيولوجي استنادا إلى معلومات أولية.

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