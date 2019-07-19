الجزائر / تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي ينفي علاقته بالخمسة ارهابيين الذين خططوا لتفجيرات تستهدف...

نفى تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي علاقته بالارهاربيين الخمسة الذين اوقفتهم الوحدات العسكرية الجزائرية و كانوا يخططون لتفجيرات تستهدف المتظاهرين .

و قال في بيان نشرته " مؤسسة الأندلس" و اطلع عليه " آخر خبر اونلاين" : " يجدد تنظيم قاعدة الجهاد بالمغرب الاسلامي براءته من أي عمل اجرامي يستهدف ابناءنا و اخواننا"

وكانت السلطات الجزائرية اعلنت الأحد الفارط ، عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف تنفيذ تفجيرات خلال التظاهرات الشعبية التي تجرى في الجزائر .

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيانٍ، عن اعتقال خمسة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من البلاد، باستخدام عبوات متفجرة.