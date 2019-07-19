ايطاليا / ايقاف ثلاثة تونسيين عادوا إلى البلاد بعد ترحيلهم منها

وكالات – ألقت قوات شرطة أغريجينتو القبض على ثلاثة مهاجرين وصلوا الى لامبيدوزا في الأيام الأخيرة، لعودتهم إلى إيطاليا بعد طردهم منها.
وأضافت الشرطة في بيان اليوم الجمعة 19 جويلية 2019 ، أن “الاعتقالات نُفذت من قبل فرقة العمليات المتنقلة بمقر شرطة أغريجينتو، بقيادة جوفاني ميناردي”، مبينة أن “المعتقلين متهمون بانتهاك العودة إلى الأراضي الوطنية والمرسوم الأمني”.
وذكرت الشرطة، أن “اعتقال المواطن التونسي أ. ن. على وجه الخصوص، تم لعودته إلى إيطاليا قبل مرور ثلاث سنوات، وهي المدة المنصوص عليها في مرسوم الطرد الذي صدر بحقه عام 2017″، بينما “تم اعتقال التونسيَين أ.أ.ر. و ل.س.، لانتهاكهما
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