أكدت شركة Northern Marine المشغلة لناقلة النفط "ستينا إمبرو" البريطانية المحتجزة لدى الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز أنها لا تستطيع الاتصال بطاقمها المكون من 23 بحارا.
وأوضحت الشركة في بيان نشرعلى موقعها الإلكتروني أنها فقدت الاتصال بالناقلة حوالي الساعة 16.00 بالتوقيت الصيفي البريطاني BST، بعد أن اقتربت منها سفن صغيرة مجهولة الهوية وطائرة مروحية أثناء عبورها مضيق هرمز في المياه الدولية.
وأضافت أنها رصدت أن الناقلة تتحرك حاليا شمالا باتجاه إيران.
وقالت إنها لم تتلق بلاغات تفيد بوقوع إصابات بين أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن سلامة البحارة هي الأولوية.
وأكدت أنها تتابع الواقعة بـ"اتصال وثيق مع السلطات البريطانية".
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة المشغلة لناقلة النفط البريطانية: 23 بحارا على متن الناقلة المحتجزة لدى إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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