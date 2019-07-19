لجنة الطوارئ البريطانية تعقد اجتماعاً لمناقشة احتجاز إيران ناقلة في الخليج العربي

ذكرت قناة (يورونيوز) أن لجنة الطوارئ بالحكومة البريطانية عقدت ، اليوم الجمعة ، اجتماعاً لمناقشة احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز بالخليج العربي.

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قد أعلن أن لندن تسعى

بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات بعد تقارير عن أن ناقلة ترفع علم بريطانيا قد أجبرت على تحويل وجهتها لتتحرك صوب المياه الإيرانية.



وأضاف المتحدث "نسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات

ونعكف على تقييم الوضع في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج".



وأعلن الحرس الثوري الإيراني احتجازه ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ، وادعى أنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية ، وأوضح أن قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى ، وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان ، قامت باحتجاز الناقلة "ستينا إمبرو".