لجنة الطوارئ البريطانية تعقد اجتماعاً لمناقشة احتجاز إيران ناقلة في الخليج العربي

ذكرت قناة (يورونيوز) أن لجنة الطوارئ بالحكومة البريطانية عقدت ، اليوم الجمعة ، اجتماعاً لمناقشة احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز بالخليج العربي.
وكان متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قد أعلن أن لندن تسعىبشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات بعد تقارير عن أن ناقلة ترفع علم بريطانيا قد أجبرت على تحويل وجهتها لتتحرك صوب المياه الإيرانية.
ونعكف على تقييم الوضع في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج".
وأضاف المتحدث "نسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات
وأعلن الحرس الثوري الإيراني احتجازه ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ، وادعى أنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية ، وأوضح أن قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى ، وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان ، قامت باحتجاز الناقلة "ستينا إمبرو".
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