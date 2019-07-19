الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانيا في مضيق هرمز

قال الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، إنه احتجز ناقلة نفط بريطانية انحرفت عن مسارها ودخلت في المياه الإيرانية.

وأصدر مالكو الناقلة (ستينا إمبيرو) بيانا قالوا فيه إن "طائرات صغيرة مجهولة الهوية ومروحية اقتربت من الناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز بينما كانت في المياه الدولية".



وأضاف مالكو الناقلة بحسب صحيفة (ذا جارديان) البريطانية "لا نستطيع في الوقت الراهن الاتصال بالناقلة التي تتجه شمالا

صوب إيران".



وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تُلحّ في البحث عما حدث للناقلة التي تبلغ حمولتها 30 ألف طن وترفع العلم البريطاني، والتي كانت في طريقها للسعودية قبل أن تنحرف فجأة عن مسارها في المياه الدولية في مضيق هرمز.

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وأصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا قال فيه إنه احتجازه (ستينا إمبيرو)،

جاء استنادا لقانون الملاحة الدولية.



وقالت الحكومة البريطانية إنها "تقيّم الموقع إثر ورود تقارير عن الحادث في الخليج".



وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها تمتلك سفنا في المنطقة، لكن دون الكشف عن مزيد من التفاصيل عمّا حدث.



تأتي الواقعة بعد يوم واحد من إعلان السلطات في جبل طارق عن تمديد احتجاز ناقلة إيرانية، حاصرتها البحرية الملكية البريطانية، اشتباها في نقلها نفط إلى سوريا فيما يعتبر انتهاكا لحظر فرضه الاتحاد الأوروبي، وهي الخطوة التي أدانتها إيران معتبرة إياها من قبيل القرصنة.