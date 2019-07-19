البيت الأبيض يؤكد إسقاط طائرة إيرانية في مضيق هرمز

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن البحرية الأمريكية "بلا أي شك" قد أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار أمس الخميس فوق المياة الدولية في مضيق هرمز، رغم نفي طهران.

وقال ترامب -في تصريحات بثتها صحيفة (واشنطن تايمز)

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الأمريكية على موقعها الإلكتروني- "لقد أسقطناها"، قاصدا الطائرة الإيرانية.



كما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بقوله "ما من شك إنها كانت طائرة إيرانية بدون طيار،

كانت تمثل تهديدا".



وأعلن ترامب عن العملية أمس الخميس، لافتا إلى أن الطائرة الإيرانية تعرضت "للتدمير الفوري" في خطوة دفاعية بعد تجاهل الإيرانيين "العديد" من الأوامر الأمريكية بالوقوف.



وكان نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال في وقت سابق اليوم إن القوات الإيرانية لم تفقد أي طائرة.