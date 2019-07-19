أمريكا: نتعاون مع شركائنا للدفاع عن مصالحنا أمام سلوك إيران الخبيث

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جاريت ماركيز، اليوم الجمعة أن بلاده سوف تستمر في تعاونها مع حلفائها وشركائها للدفاع عن أمنها ومصالحها أمام السلوك الخبيث لإيران.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم عن ماركيز قوله -في بيان- "نحن على علم بتقاريرتفيد باستيلاء قوات إيرانية على ناقلة نفط بريطانية".
وأضاف ماركيز "هذه هي المرة الثانية في غضون أسبوع فقط التي تصبح فيها المملكة المتحدة هدفاً للعنف المتصاعد من النظام الإيراني".
كانت الحكومة البريطانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بعد تقارير تفيد بأن ناقلة ترفع العلم البريطاني قد تحولت إلى المياه الإيرانية.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع "نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات وتقييم الموقف في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج".
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.
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