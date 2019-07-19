انتزاع 901 لغم وذخيرة زرعها الحوثي

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2019، من انتزاع 901 لغمًا، منها 248 لغمًا مضادة للأفراد و330 لغمًا مضادة للدبابات و298 ذخيرة غير متفجرة و25 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 75.811 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

طرق عشوائية

كان مركز الملك سلمان للإغاثة، مدد الأسبوع المنصرم، عقد تنفيذ مشروعه «مسام» لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية، بمبلغ 30.494.922 دولارا أميركيا «114.3 مليون ريال» لسنة كاملة، والذي تنفذه كوادر سعودية وخبرات عالمية، لإزالة الألغام بجميع أشكالها وصورها التي زرعتها الميليشيات بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية، خصوصا محافظات مأرب وعدن وصنعاء وتعز.

‏مساعدات إيوائية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات إيوائية تشتمل على خيام وبطانيات ومفارش للنازحين من صعدة إلى مديرية العبر بمحافظة حضرموت استفاد منها 12 أسرة. كما وزع المركز 204 سلال غذائية للنازحين من صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 1.224 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

وضع صحي

ثمن محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، الدور الكبير الذي تقوم به العيادات الصحية في تحسين الوضع الصحي لسكان الساحل الغربي بشكل عام ومخيمات النازحين بمديرية الخوخة بشكل خاص.

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وأكد خلال زيارته عيادات المركز بمخيم الجابري، أن تواجد مثل هذا المشروع الصحي في المخيم سينعكس إيجابا على الحالة الصحية للمواطنين اليمنيين النازحين، الذين تعرضوا للأذى من قبل المليشيات الانقلابية التي أذعنت في إيذاء أبناء المحافظة.

واستمع طاهر من مدير مشروع العيادات التغذوية مصطفى فقيرة لشرح عن الجهود التي يقدمها المركز وعياداته التي يستفيد منها ما يقارب من 300 إلى 500 مستفيد.

مشروع «مسام»

01 انتزع 74 ألف لغم في مرحلته الأولى

02 يسعى إلى تطهير الأراضي اليمنية من ألغام الميليشيات الحوثية

03 يهدف إلى مساعدة اليمنيين في التغلب على انتشار الألغام

04 واحد من مشروعات ومبادرات المملكة باليمن