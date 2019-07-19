الرئيس الأذربيجاني: نتطلع إلى تطوير العلاقات مع المملكة

استقبل الرئيس الأذربيجاني، إلهام حيدر علييف، أمس، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في العاصمة باكو، وفي بداية اللقاء رحب الرئيس الأذربيجاني بوزير العدل والوفد المرافق، مؤكداً أن جمهورية أذربيجان تتطلع إلى تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، بما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين، فيما نقل وزير العدل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، منوها بعمق العلاقة بين المملكة وجمهورية أذربيجان والحرص المتبادل على سبل تعزيزها في مختلف المجالات، منها: توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل في البلدين الشقيقين، وبرنامج التعاون المشترك في المجال العدلي الموقع مؤخراً. وقدم الصمعاني الشكر الجزيل على الحفاوة التي لاقاها والوفد المرافق له خلال زيارته أذربيجان، متطلعاً إلى المزيد من التعاون المشترك الذي يصب في مصلحة تطوير القطاع العدلي بين الجانبين. أذربيجان دولة نفطية يبلغ تعداد سكانها نحو 9.862 ملايين نسمة. تقع على السفوح الجنوبية الشرقية لجبال القوقاز تبلغ مساحتها 86600 كيلو متر مربع يحدها من الشرق بحر قزوين ومن الشمال الغربي جورجيا Advertisements 43 % من مساحتها على ارتفاع 1000 متر فوق سطح البحر المناطق الرئيسية سلسلة جبال القوقاز الكبرى (شمال) سلسلة جبال القوقاز الصغرى (جنوب) الأراضي المنخفضة حول نهري كورا وأراكس



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