الرئيس الأذربيجاني: نتطلع إلى تطوير العلاقات مع المملكة

أذربيجان
دولة نفطية
يبلغ تعداد سكانها نحو 9.862 ملايين نسمة.
تقع على السفوح الجنوبية الشرقية لجبال القوقاز
تبلغ مساحتها 86600 كيلو متر مربع
يحدها من الشرق بحر قزوين ومن الشمال الغربي جورجيا
43 % من مساحتها على ارتفاع 1000 متر فوق سطح البحر
المناطق الرئيسية
سلسلة جبال القوقاز الكبرى (شمال)
سلسلة جبال القوقاز الصغرى (جنوب)
الأراضي المنخفضة حول نهري كورا وأراكس
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