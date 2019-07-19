الجيش الليبي على بعد أمتار من "صلاح الدين" بضواحي طرابلس

حسن الورفلي (القاهرة - بنغازي)

باتت قوات الجيش الليبي على بعد أمتار قليلة من وسط طرابلس، وذلك بعد تقدم القوات بشكل كبير في محور اليرموك بضواحي العاصمة الليبية. وتمكنت قوات الجيش من تحقيق تقدمات في محيط مطار طرابلس الدولي وكوبري المطار ومنطقة كازيرما والأحياء البرية، وذلك بعد مناوشات مع الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق في تلك المناطق.

وقال مدير المركز الإعلامي في غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب، إن ساعة الصفر لاقتحام قلب طرابلس اقتربت لدخول قلب العاصمة، مؤكداً أن قوات الجيش تتقدم بشكل كبير في معسكر اليرموك وباتت بالقرب من منطقة صلاح الدين التي تبعد أمتار قليلة.

وأوضح العميد خالد المحجوب في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أمس الجمعة، أن طائرتين تركيتين مسيرتين استهدفتا مواقع مدنية في مدينة الأصابعة شرقي طرابلس، ما أدى لسقوط ثمانية قتلى غالبيتهم من المدنيين.

وحول تحركات الميليشيات المسلحة للالتفاف على قوات الجيش الليبي في مدن بالمنطقة الغربية، أكد المحجوب أن مدن المنطقة الغربية الحاضنة للجيش الليبي قادرة على صد أي هجوم حال من قبل ميليشيات حكومة الوفاق.

وحول دفع قوات الجيش الليبي بقوات النخبة والفرقة الذهبية إلى طرابلس، أكد العميد خالد المحجوب، أن دفع القوات المسلحة بالفرق العسكرية المحترفة هدفها سرعة الحسم وتقليل الخسائر، وذلك لما تمتلكه هذه الوحدات العسكرية من قدرات فائقة في حسم المعارك.

وأشار المحجوب إلى تنفيذ سلاح الجو الليبي لغارة جوية على الشق العسكري في مطار معيتيقة الدولي وتدمير هدف مهم للميليشيات المسلحة، فضلاً عن شن غارات على مناطق خلة الفرجان ووادي الربيع ومحيط العزيزية.

وحققت القوات المسلحة الليبية تقدماً في محور وادي الربيع شرقي طرابلس، بعد انسحاب الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق الوطني التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح أمام كثافة النيران.

إلى ذلك، تمكنت قوات اللواء التاسع مشاة التابعة للجيش الليبي من السيطرة على الحي السكني بطريق المقبرة بالكامل خلف معسكر اليرموك في ضواحي طرابلس، فيما استهدفت الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق منازل المدنيين في منطقة قصر بن غشير بضواحي طرابلس.

وأعلنت سلطات الطيران المدني في طرابلس، مساء أول أمس الخميس، إعادة فتح أجواء مطار معيتيقة الدولي بعد إغلاقها عقب تعرضه لقصف جوي. ولم توضح سلطات المطار تفاصيل القصف والأضرار التي لحقت به. وكانت سلطات مطار معيتيقة قد أعلنت تعرض المطار لقصف توقفت على إثره الملاحة الجوية.

إلى ذلك، توعدت قبيلة المشاشية بضرب ميليشيا غنيوة الككلي (الأمن المركزي بوسليم) التي قامت باختطاف مدير عام هيئة الرقابة على الأغذية في ليبيا محمد عمر المشـاي.

وقالت قبيلة المشاشية في بيان صحفي، إنها ستقوم بالضرب بكل قوة على الجهة التي قامت بخطف المشاي، وهي كتيبة غنيوة الككلي مؤكدة أنه سيتم فتح محور كامل في طريق المطار في حالة عدم إطلاق سراحه، مشددة على أنها لن تستهدف أياً من المشاركين في محاور القتال بطرابلس كما لن تستهدف حتى قبيلة ككلة التي ينتمي إليها غنيوة مؤكدة أنها ستتعامل فقط مع الكتيبة التي خطفت المشاي.

وشددت القبيلة على أنها بعيدة كل البعد عن كافة التجاذبات السياسية وتسعى دائماً للم الشمل بين كافة مكونات الشعب الليبي بغية توحيد البلاد.