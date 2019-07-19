وزير الحج والعمرة السعودي لـ "الاتحاد": "طريق مكة" نقلة متميزة في تاريخ خدمة الحجاج

عمار يوسف (الرياض)

أكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بنتن، أن مبادرة طريق مكة التي تعد إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتيسير أداء مناسكهم قد حقق نجاحاً ملحوظاً في الدول التي طبقت فيها المبادرة وهي باكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، وبنجلاديش، وتونس مستهدفة نقل 225 ألف حاج وحاجة من وإلى هذه الدول الخمس.

وقال في تصريح لـ «الاتحاد» إن المبادرة أراحت الحجاج في الدول المذكورة، مشيراً إلى أن جهوداً كبيرة قد بذلت في الدول التي ذهبت لها الجهات الحكومية من الجوازات والجمارك ووزارة الحج والعمرة وهيئة الطيران المدني، موضحاً أن دولاً أخرى، لم يسمها، سيتم ضمها للمبادرة التي دخلت عامها الثاني.

وأوضح أن سبع جهات حكومية تتضافر جهودها لإنجاح مبادرة طريق مكة لخدمة الحجاج هي وزارة الداخلية، وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، المديرية العامة للجوازات، هيئة الجمارك، هيئة الطيران المدني، مركز المعلومات الوطني.

وأشار إلى أنه يتمثل دور وزارة الداخلية بأنها الجهة الراعية للمبادرة، والخارجية إصدار تأشيرات الدخول، والصحة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية ‏بتدقيق الاشتراطات الصحية للحجاج إلكترونياً، ومركز المعلومات الوطني ‏توفير وتجهيز الأجهزة والأنظمة التقنية لكونترات الجوازات في الدول المستفيدة من المبادرة وتقديم الدعم الفني، وزارة الحج والعمرة فرز وترميز الأمتعة وتسليمها في مقر السكن، وتوفير حافلات لنقل الحجاج من المطار إلى مقر السكن، والمديرية العامة للجوازات‏ إنهاء إجراءات السفر الحجاج في الدول المستفيدة في مطارات بلدانهم، وأخيراً الجمارك بتفتيش الأمتعة.

وقال بنتن إن وزارة الحج أرادت أن تعمل مع الحاج والمعتمر من «الفكرة إلى الذكرى» أي من بداية تفكيره في العمرة أو الحج حتى إنهائه للنسك وعودته مرة أخرى لبلاده بتجربة متميزة وذكرى جميلة لا تنسى، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين وتثقيفهم وفق الشعائر الدينية الراسخة لهذه الشعيرة العظيمة.

وأوضح الوزير السعودي أن المبادرة مع إطلاقها في موسم هذا العام معدلات أداء مرتفعة، بداية من إصدار تأشيرات الدخول إلى المملكة مروراً بمنظومة متكاملة من التسهيلات في إجراءات الجمارك والجوازات في مطارات دول المبادرة، مشيرا إلى أن أعمال المبادرة تتضمن تيسير المتطلبات الصحية، ونقل الأمتعة بما يكفل وصول الحجاج مباشرة إلى مقار إقامتهم دون الخضوع للإجراءات الروتينية في المطار.

وقال إن إجراءات نقل أمتعة الحجاج من صالة الوصول المخصصة لهم في مطار جدة إلى إلى مساكنهم في مكة المكرمة، و التي تطبق لأول مرة في موسم حج هذا العام هي إحدى آليات مبادرة طريق مكة وتهدف إلى تقليص مدة الانتظار وتسهيل إجراءات وصول الحجاج بما يسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتسهيل وصول المسلمين لأداء المناسك وتحسين تجربتهم وإثرائها.

وأوضح أن عدد الحجاج من الخارج هذا العام هو العدد نفسه العام الماضي (1.8 مليون حاج)، مشيراً إلى أنه لا توجد ترتيبات خاصة للحجاج الإيرانيين، إذ يعاملون مثل حجاج أي دولة أخرى، ضمن الاتفاقات التي تمت بين وزارة الحج والعمرة ومكاتب شؤون وبعثات الحج.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أثنى بما تحققه مبادرة طريق مكة التي تشمل تسهيل وتقليص إجراءات الحجاج والمعتمرين مثل منح التأشيرة ومغادرة مطار جهة القدوم والاستقبال في مطار جهة الوصول، وهما مطارا جدة والمدينة المنورة، فضلاً عن خدمات التنقل والإسكان، والخدمات العامة والإعاشة وحتى إجراءات مغادرة السعودية والعودة إلى بلادهم.

إلى ذلك وقعت وزارة الحج والعمرة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء تهدف إلى تعزيز التعاون في تبادل البيانات والمعلومات والتقارير والإحصاءات، وتنسيق الدراسات والبحوث ذات الصلة بالحج والعمرة والتنبؤ بالأزمات، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب والمعارف بين الطرفين فيما يخص منظومة الحج والعمرة والأمور التي تؤدي إلى تطوير هذه المنظومة.

كما تستهدف تقديم تجربة مبتكرة إعلامياً في كل ما يخص الحج والعمرة، والتنسيق لدورات وبرامج تدريبية وتنظيم ورش العمل، والاستفادة من الهيئة العامة للإحصاء، وتقديم تقارير مفصلة والاستفادة من التصانيف الإحصائية والمعايير المعتمدة في الهيئة وتطبيقها.