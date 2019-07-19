قرقاش: الإمارات والسعودية أكبر المانحين الإنسانيين لليمن

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات والسعودية قدمتا 930 مليون دولار دفعة واحدة للأمم المتحدة لدعم الأعمال الإنسانية في اليمن والتي تعتبر الدفعة الأكبر في تاريخ المنظمة الأممية، مشيراً إلى أن إجمال المساعدات الإماراتية لليمن منذ أبريل 2015 يتجاوز 5.5 مليار دولار.

وقال معالي الوزير في تغريدتين على حسابه الرسمي بموقع تويتر «تعد الإمارات والمملكة العربية السعودية أكبر الجهات المانحة الإنسانية في اليمن وستفي دائمًا بالتزاماتها، في العام الماضي تم دفع تعهدهم المشترك بمبلغ 930 مليون دولار إلى الأمم المتحدة في دفعة واحدة، وهي الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة». وأضاف معاليه: «تعمل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حاليًا مع الأمم المتحدة على طرائق التزام 2019 لضمان أقصى قدر من الفوائد للشعب اليمني، إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن منذ أبريل 2015 يتجاوز 5.5 مليار دولار».

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