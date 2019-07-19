البحرين: النظام القطري مستمر في ترويج الأكاذيب والافتراءات

المنامة (بنا)

أكد مصدر مسؤول في وزارة شؤون الإعلام البحرينية أن النظام القطري ودولته المارقة يتجه إلى وسائل أخرى في محاولة منه لإشراك الشعب القطري الشقيق ودسه في مؤامراته بعد أن يئس من دور المرتزقة وتجنيدها ضد البحرين والدول المقاطعة له.

وأضاف المصدر في تصريح، بثته وكالة أنباء البحرين «بنا»، أمس، أن النظام القطري عمد إلى تجنيد طلبة الدراسات العليا من شعب قطر الشقيق لإعداد رسائل أكاديمية بغرض التهجم على مملكة البحرين وترويج الأكاذيب والافتراءات التي ينسب لها أنها وقعت خلال أحداث 2011 في البحرين.

وأوضح أن إحدى طالبات الدراسات العليا بجامعة قطر تقدمت بورقة توصف بأنها «علمية» لإحدى المؤتمرات الأكاديمية الدولية تتبنى فيه جملة وتفصيلاً ما تم عرضه في برنامج «ما خفي أعظم» قبل عرضه، مؤكداً أن ذلك ما هو إلا محاولات بائسة للنيل من البحرين والطعن في انسجام النسيج الاجتماعي الذي يشهد له القاصي والداني وكل صادق عرف مملكة البحرين حق المعرفة.

وشدد على أن تزايد وتيرة المحاولات للمساس بالنسيج الاجتماعي البحريني في الآونة الأخيرة له دلالات على فقدان القيادة القطرية لدفة العقلانية وأن إعادة تناول وبث هذه الأحداث هو دليل على تآمرها في عام 2011 على البحرين وما محاولتها الآن إلا بعد أن تجرعت الهزيمة وهذا هو حال المهزوم.

وقال المصدر: «إن الاستمرار في عرض الزيف والكذب واجترار المصادر المشبوهة في التطرق لأحداث تجاوزتها مملكة البحرين بفضل إدارة وحنكة جلالة الملك وتماسك شعبه ووعيه بما يحاك وهو ما يعكس المسافة الواحدة بين جلالة الملك وأبناء الشعب البحريني بكافة طوائفه، يمثل الإفلاس الحقيقي الذي وصلت إليه قطر المارقة وتخبطها في تلمس مخارج أخرى لازمتها الحقيقية مع الدول الأربع المقاطعة لها نظراً لسلوكها الإرهابي والذي لن ينفرج بالطعن في مملكة البحرين والمراهنة على إحداث شق الصف البحريني باعتبار مملكة البحرين عصية وسورها من الارتفاع لا يمكن تجاوزه ولن تكون البحرين بقيادة جلالة الملك موقع قدم لخائن وناكر للقيم والمبادئ القومية العربية الأصيلة أو منبر ينفث السموم في جسم الأمة».

وأشار إلى أن الزج بالطلبة القطريين المبتعثين من قبل النظام لاستكمال الدراسات العليا لإعداد رسائل أكاديمية تحمل في طياتها البغض والكراهية ونبش الماضي وتضليل حقائقه، هو فعل ينم عن الدنس والخبث، والرغبة في توسيع شريحة المتآمرين على البحرين والمنطقة، وأن هذا الدور لم يكن خافياً في التصرفات القطرية الخبيثة التي تشير إلى اعتماد المال القطري في شراء المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث واعتمادها كسلاح للتأثير على أصحاب الرأي من أكاديميين ومفكرين وصناع قرار لتضليل الرأي العام الدولي ورسم أهداف بعيدة عن المسار الحقيقي.

وأكد أن هذا الأسلوب المستفز، يعد تدخلاً سافراً في الشأن البحريني، المستمر في مهاجمة البحرين والتدخل في الشأن المحلي، سراً وعلانية، وهو ما يخرج النظام القطري المارق عن كافة المبادئ التي نؤمن بها كشعوب خليجية مرتبطة ارتباطاً عضوياً ببعضها بعضاً، والركون إلى معسكرات الشر التي تريد الفرقة والفوضى، وتبني ورعاية الفكر المتطرف من خلال دعم قوى الشر من الميليشيات وأصحاب الأفكار المتطرفة والذي بات المال القطري وقودها لنشر شرورها في المنطقة والعالم.