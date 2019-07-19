الحوثيون يجبرون الأهالي على إحضار أبنائهم للمراكز الصيفية

عدن (الاتحاد) لجأت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران إلى تهديد أولياء أمور طلاب المدارس لإرسال أبنائهم إلى المراكز الصيفية التي أقاموها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بهدف تجنيد المزيد من المقاتلين في صفوفهم المنهارة. وأفاد مصدر محلي في محافظة البيضاء، بأن ميليشيات الحوثي قامت بتهديد أهالي مناطق خاضعة لسيطرتهم عقب رفضهم السماح لأبنائهم المشاركة في المراكز الصيفية التي أطلقها الحوثيون خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن رفض الأهالي جاء عقب استغلال الميليشيات الحوثية لتلك المراكز من أجل الترويج للأفكار الطائفية والإرهابية والتغرير بالأطفال للانخراط في جبهات القتال. وأضاف المصدر أن أولياء الأمور الرافضين وجهت لهم تهم الانتماء لـ«داعش» و«القاعدة» وتهديدات بالخطف والاعتقال في حال استمرار رفضهم إحضار أبنائهم إلى المراكز الصيفية التي فتحتها الميليشيات في مناطق بالبيضاء عدة، لافتاً إلى أن الميليشيات تستغل تلك المراكز من أجل بث سمومهم الطائفية المستوحاة من النهج الإيراني تحت غطاء أنشطة صيفية متنوعة.

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