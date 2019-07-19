الميليشيات الحوثية تمنع سفر اليمنيين

عدن (الاتحاد) قررت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران حظر سفر اليمنيين المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومصادرة جوازاتهم. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس، إن ميليشيات الحوثي قامت بإصدار تعليماتها إلى نقاطها الأمنية بمصادرة جوازات السفر الصادرة عن مكاتب فروع الجوازات في المحافظات المحررة. وأضاف أن ذلك جاء بعد الجهود التي بذلتها الحكومة الشرعية لتوفير الجوازات وتسهيل حصول المواطنين من المحافظات كافة عليها، وسفرهم لغرض الدراسة والعلاج والعمل.

وحذر من تبعات قرار ميليشيات الحوثي بحظر سفر اليمنيين في مناطق سيطرتها ومصادرة جوازات السفر. وحمل الوزير اليمني الميليشيات المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء الخطير.

وقال إن «هذه الممارسات تؤكد أن الانقلابيين ماضون في تصعيد الأزمة وتثبيت الانقلاب وخلق عراقيل وتعقيدات إضافية أمام الشعب اليمني في مناطق سيطرتها وإبقائهم رهائن لسطوتها الأمنية وممارساتها القمعية، وإحباط كل الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف المعاناة عن اليمنيين». وأفاد الإرياني بأن أداء المبعوث الدولي مارتن جريفيث وصمته عن جرائم الميليشيات ساهم في تصاعد وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها بحق الأهالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أن الشعب اليمني ينتظر من المبعوث الأممي تحركاً فاعلاً لوقف هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع متطلبات السلام والجهود التي تبذل لرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل أبناء شعبنا اليمني.

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