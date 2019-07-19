الحريري يعلن موافقة البرلمان اللبناني على ميزانية عام 2019

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن مجلس النواب أقر، اليوم الجمعة، ميزانية الدولة للعام 2019.

وينظر إلى الميزانية على أنها اختبار حاسم لقدرة لبنان على معالجة تراكم الدين العام يعادل حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الحريري، متحدثاً بعد ثلاثة أيام من المناقشات في البرلمان حول الميزانية، إن "هذه موازنة إصلاحية وكانت صعبة... هذا بداية للإصلاح في 2019 لنكمل في 2020 و2021 حتى نرجع نعدل الوضع الاقتصادي بالبلد".

وأضاف قائلاً "هذا إنجاز عملناه اليوم".

لكن تفاصيل الميزانية، في صورتها النهائية، بما في ذلك المستوى المستهدف للعجز، لم تنشر. وقال الحريري إن التفاصيل ستصدر السبت أو الإثنين.

تضمنت الخطة الأصلية للميزانية، التي اقترحتها حكومة الحريري على البرلمان، عجزاً قدره 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 بالمئة في 2018. لكن لجنة الموازنة في البرلمان قالت، الأسبوع الماضي، إنها تهدف إلى خفض الرقم إلى 6.6 في المئة.

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وشكك صندوق النقد الدولي هذا الشهر في المستوى الأصلي المستهدف للعجز البالغ 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقدراً أن خطة الميزانية ستسفر في الواقع عن عجز عند حوالي 9.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتضمنت مقترحات الميزانية تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الإيرادات، خصوصاً من زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية.

وأثارت تلك المقترحات معارضة بين بعض الفئات.

وأكبر نفقات الحكومة هى خدمة الدين ورواتب القطاع العام والدعم المقدم لشركة كهرباء لبنان. وأقرت الحكومة خطة هذا العام لحل أزمة الكهرباء المكلفة.