الجيش المصري يحبط عملية انتحارية في سيناء

تمكنت قوات الجيش المصري، اليوم الجمعة، من إحباط عملية انتحارية حاول أحد عناصر الإرهاب تنفيذها في سيناء.

وأعلن المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي أن إرهابياً حاول تفجير نفسه بجوار موقف للسيارات بمدينة الشيخ زويد بالقرب من أحد الارتكازات الأمنية.

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وقال الرفاعي إنه نتيجة ليقظة عناصر الأمن تم استهداف الإرهابي قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء عليه.

وأسفرت العملية عن استشهاد أحد أفراد القوات المسلحة المصرية.