قتلى وجرحى خلال معارك عنيفة في إدلب وحماة بسوريا

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين، اليوم الجمعة، خلال معارك بين الجيش السوري وفصائل المعارضة في محافظة إدلب وريف محافظة حماة.

وتبادل الطرفان القصف الجوي والمدفعي ما أدى إلى دمار كبير.

وقال مصدر في المعارضة "شنت الطائرات الحربية السورية، اليوم الجمعة، أكثر من 150 غارة على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. وفي حصيلة أولية، سقط ثلاثة قتلى وأكثر من 20 جريحاً، كما ألقت الطائرات المروحية تسعة براميل متفجرة على المدينة خلفت دماراً كبيراً في المناطق التي طالها القصف".

أضاف المصدر: "تقوم فرق الدفاع المدني والأهالي على إزالة الأنقاض وإخراج الجرحى والقتلى" ولم تتم إزالة الأنقاض من عدد من المناطق التي قصفت نظراً لتعرضها لغارات متكررة.

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من ناحيته، أكد مصدر في الجيش السوري أن "سلاح الجو السوري استهدف عدداً من المقرات التابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وهي فرع القاعدة في سوريا) في مدينة خان شيخون، وتم تدمير تلك المقرات وأن عشرات القتلى والجرحى من عناصر النصرة سقطوا في استهداف تلك المقرات".

وأضاف القائد الميداني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "دمر سلاح الجو مقرات للمجموعات المسلحة وجبهة النصرة في قصف جوي على مدينة كفر نبودة وقرية جزرايا في ريف إدلب الجنوبي، وفي بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي".

وأطلقت فصائل المعارضة عشرات القذائف الصاروخية على مواقع للقوات الحكومية في مناطق ريف حماة.