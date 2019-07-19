مقتل 20 إرهابياً خلال عملية للجيش المصري في سيناء

قتل 20 مسلحا من عناصر الإرهاب خلال محاولتهم الفرار على إثر توجيه الطائرات الحربية المصرية ضربات جوية إلى معقلهم جنوب مدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء.

وقال مصدر أمني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الطائرات الحربية قصفت عدة معاقل للعناصر التكفيرية في المناطق الجبلية الوعرة. وأضاف المصدر أنه تم تدمير سيارات نقل ودراجات نارية وقصف تجمعات تم تحديدها خلال الساعات الماضية.

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وأوضح المصدر أن الغارات الجوية تأتي بعد عمليات إرهابية نفذتها العناصر الإرهابية في مدينتي بئر العبد والشيخ زويد، والتي راح ضحيتها أربعة أشخاص. كما أسفرت تلك العمليات عن استشهاد مجند ومدني وإصابة ثلاثة آخرين إثر تفجير انتحاري نفسه في موقف سيارات بحزام ناسف في مدرعة أمنية كانت في حراسة الموقف.

وقال شهود عيان إن قوات إنفاذ القانون في سيناء شنت حملات أمنية على عدة مناطق، وخاصة في جنوب مدينة العريش. وأكد الشهود، من أهالي تلك المناطق، أن الطائرات الحربية نفذت صباح اليوم الجمعة غارات جوية مكثفة على معاقل العناصر التكفيرية جنوب العريش وجنوب بئر العبد.