كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين في ريف إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دمرت وحدات الجيش العربي السوري منصات إطلاق صواريخ ومقرات ومعسكرات تدريب لمجموعات إرهابية من جنسيات أجنبية في ريف إدلب الجنوبي والجنوب الغربي بالتزامن مع استهداف تجمعاتهم في ريف حماة الشمالي.

وتركزت رمايات الجيش اليوم عبر سلاحي المدفعية والراجمات على مقرات وتجمعات إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" في بلدة خان شيخون التي يستخدمها الإرهابيون منطلقا للاعتداءات على نقاط الجيش والمناطق الآمنة في ريف حماة وأسفرت عن تدمير تحصينات ومقرات والقضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين.

واستهدف الجيش السوري أيضا معسكرات تدريب ومقرات لإرهابيي "النصرة" و"الحزب التركستاني" في مدينة جسر الشغور جنوب غربي إدلب على تخوم ريف اللاذقية الشمال الشرقي ردا على اعتداءاتهم على بعض النقاط العسكرية في ريف اللاذقية ودمر معسكرات يتم فيها تدريب إرهابيين معظمهم من جنسيات أجنبية، كما نقلت وكالة "سانا".

وفي ريف حماة الشمالي واصلت وحدات الجيش ردها على خروقات الإرهابيين واعتداءاتهم وقضت على عدد منهم ودمرت آليات لهم في بلدتي كفر زيتا واللطامنة وفي الزكاة.