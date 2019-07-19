كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في باقم بمحافظة صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، صباح اليوم الجمعة، على مناطق جديدة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، كانت في قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن ألوية الجيش الوطني في محور باقم استعادت السيطرة على السلسلة الجبلية المحاذية لجبال النار شمال مديرية باقم، وتم القضاء على مجموعة قناصين تابعين للميليشيا كانت تستهدف إمدادات الجيش الوطني.

وأضاف المصدر أن العمليات العسكرية الواسعة ماتزال مستمرة حتى استكمال السيطرة على مركز مديرية باقم.