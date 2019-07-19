كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة أهلية تعلن فقد أحد عامليها و5 آخرين بعد هجوم فى نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منظمة (أكشن أجينست هانجر) وهى منظمة أهلية غير حكومية، فى بيان اليوم الجمعة، إن أحد العاملين بها وسائقين وثلاثة موظفين فى مجال الصحة فقدوا بعد هجوم على قافلة شمال شرق نيجيريا قتل فيه سائق.

وقالت المنظمة فى بيانها الذى يشير إلى هجوم وقع أمس الخميس "نشعر ببالغ الحزن لهذا الحادث المأساوى الذى استهدف هؤلاء الزملاء الذين وهبوا حياتهم لتقديم المساعدة للحفاظ على حياة الأفراد والأسر".

وقالت مصادر لرويترز فى وقت سابق اليوم الجمعة إن مسلحين إسلاميين نفذوا الهجوم وخطفوا أفراد القافلة الذين ما زالوا على قيد الحياة.