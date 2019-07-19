22 مصابًا برصاص الاحتلال في كفر قدوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 22 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحافيون وآخرون بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان، بحسب ما أفاد وكالة "وفا" للأنباء.

وخرجت المسيرة اليوم الجمعة، تنديدا بجريمة استهداف الاحتلال للطفل عبد الرحمن شتيوي، الأسبوع الماضي بعيار متفجر في الرأس.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتلى جنودها أسطح منازل المواطنين وأطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات قنابل الغاز باتجاه المشاركين ما أدى إلى إصابة 40 مواطنا بينهم 22 بالرصاص المطاطي و18 بالاختناق.

وعولجت جميع الحالات ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر والخدمات الطبية العسكرية.

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وأكد شتيوي، اندلاع مواجهات عنيفة جدا بين المواطنين وقوات الاحتلال.

وشارك في المسيرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، والرئيس الروحي لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، وعضوا المجلس الثوري لحركة "فتح" عبد الإله الأتيرة، وموفق مطر، وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب، خالد منصور، وقادة لجان المقاومة الشعبية في الضفة والمئات من أبناء القرية وعدد من المتضامنين الأجانب.

وسبق انطلاق المسيرة، مؤتمر صحافي استنكر المتحدثون فيه جريمة استهداف الطفل شتيوي مؤكدين النية لتقديم ملف قانوني لمقاضاة جيش الاحتلال الذي استهدف الطفل.