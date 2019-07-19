ترامب وماكرون يبحثان هاتفيا جهود التصدي لتهديدات إيران

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، جهود التصدي للتهديدات الإيرانية وسط توتر شديد بين واشنطن وطهران.

وقال البيت الأبيض في بيان، الجمعة، إن الرئيسين بحثا خلال الاتصال الهاتفي "الجهود الجارية لضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا.

وتزامن الاتصال الهاتفي بين ترامب وماكرون، مع إعلان مليشيا الحرس الثوري الإيراني اختطاف ناقلة نفط بريطانية تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيف هرمز.



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وقالت مليشيا الحرس الثوري، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن القوات البحرية التابعة لها احتجزت الناقلة البريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز.

يأتي ذلك بعد يوم من اعتراف مليشيا الحرس الثوري الإيراني الإرهابية باختطافها ناقلة نفط أجنبية، لدى مرورها في مضيق هرمز قبالة جزيرة لارك الواقعة في مياه الخليج العربي.

ودأبت طهران وأذرعها الإرهابية المنتشرة في المنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، وقد تكرر ذلك في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.

وإلى جانب تهديدات إيران للملاحة الدولية، يشكل النظام الإيراني تهديدات أيضا للسلم والأمن الدوليين، بعد تعليق طهران بعض التزاماتها في الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

وتشهد العلاقة بين واشنطن وطهران توترات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وأعاد فرض حزمتي عقوبات اقتصادية شملت قطاعات اقتصادية مهمة أبرزها النفط والمصارف، ما عمق من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران، بسبب إهدار موارد وثروات شعبها على حروبها بالوكالة خارج الحدود.