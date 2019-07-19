أمريكا: ندين سلوك إيران التصعيدي بعد احتجازها لناقلة النفط البريطانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، إن إدارته ستتحدث مع لندن بشأن احتجاز إيران ناقلة بريطانية.

وأدان الرئيس الأمريكي سلوك إيران الخبيث داعيا لتكاتف الحلفاء لمواجهة سلوك طهران المهدد لملاحة.

من جانبه أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة على علم باحتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز.

وأضاف المتحدث باسم المجلس جاريت ماركيز، أن أمريكا ستستمر في التنسيق مع حلفائها وشركائها للتصدي لتصرفات إيران الخبيثة.





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وأكدت شركة "نورثرن مارين" المشغلة لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" إنها غير قادرة حاليا على التواصل مع السفينة التي تتحرك شمالا حاليا صوب إيران.

وأضافت الشركة البريطانية ،المشغلة للسفينة التي أعلن الحرس الثوري الإيراني اختطافها، الجمعة: إن "زوارق صغيرة وطائرة هليكوبتر غير معلومة الهوية اقتربت من الناقلة خلال عبورها مضيق هرمز داخل المياه الدولية".

وتابعت: إن" 23 بحارا على متن الناقلة ولا تقارير عن إصابات بعد اختطاف إيران للسفينة".

ومن جهة ثانية، طالبت غرفة الشحن في بريطانيا بتوفير مزيد من الإجراءات الحماية للسفن التجارية.

وفي تهديد جديد لحرية الملاحة الدولية، أعلنت مليشيا الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، اختطاف ناقلة نفط بريطانية تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.

وقالت مليشيا الحرس الثوري، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنّ القوات البحرية التابعة لها احتجزت الناقلة البريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز.