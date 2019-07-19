شركة بريطانية: فقدنا الاتصال بالسفينة المختطفة في إيران

قالت شركة "نورثرن مارين" المشغلة لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" إنها غير قادرة حاليا على التواصل مع السفينة التي تتحرك شمالا حاليا صوب إيران.

وأضافت الشركة البريطانية، المشغلة للسفينة التي أعلن الحرس الثوري الإيراني اختطافها، الجمعة: إن "زوارق صغيرة وطائرة هليكوبتر غير معلومة الهوية اقتربت من الناقلة خلال عبورها مضيق هرمز داخل المياه الدولية".

وتابعت: إن "23 بحارا على متن الناقلة، ولا تقارير عن إصابات بعد اختطاف إيران للسفينة".

وبدورها، طالبت غرفة الشحن في بريطانيا بتوفير مزيد من الإجراءات الحماية للسفن التجارية بعدما احتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة في مضيق هرمز.

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وقال بوب سانجوينيتي رئيس الغرفة :" ندين بأشد العبارات احتجاز سينا إمبيرو لدى عبورها مضيق هرمز.. هذه الواقعة تشكل تصعيدا، وبينما ندعو لرد محسوب يتعين اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية السفن التجارية لضمان تعزيز الأمن وحرية تدفق التجارة".

واختطفت مليشيا الحرس الثوري الإيراني، ناقلة نفط بريطانية تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.



وقالت المليشيا في بيان على موقعها الإلكتروني: إنّ "القوات البحرية التابعة لها احتجزت الناقلة البريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز".

يأتي ذلك بعد يوم من اعتراف مليشيا الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، باختطافها ناقلة نفط أجنبية لدى مرورها في مضيق هرمز قبالة جزيرة لارك الواقعة في مياه الخليج العربي.

وزعمت مليشيا الحرس الثوري الإيرانية، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية قبل 3 أشهر، أن الناقلة الأجنبية (لم تشر إلى الدولة التابعة لها) تم توقيفها الأحد الماضي، بواسطة قوارب عسكرية تابعة للمنطقة البحرية الأولى الخاضعة لها، بدعوى تهريبها كميات كبيرة من الوقود.