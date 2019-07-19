الان تتابع إطلاق نار من غزة باتجاه موقع عسكري لقوات الاحتلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 17 دقيقة - 10:10 م, 19 يوليو 2019 م التعليقات: 0 تعرض جنود من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، لإطلاق نار من قبل قناصة فلسطينيين في قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام عبرية.

وقال موقع “حدشوت24” ، إن إطلاق نار من قطاع غزة وقع تجاه ثكنة لقناصة جنود في شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

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