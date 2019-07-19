الان تتابع “فتح”: الإدارة الأمريكية تشطب الشرعيات الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحاول الإدارة الأمريكية شطب الشرعيات الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وفقا لتصريحات مسؤول فلسطيني نشرتها الوكالة الألمانية.
وندد وزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، في بيان على حسابه عبر موقع تويتر بتصريحات المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات بأن إسرائيل ضحية والاستيطان عبارة عن أحياء إسرائيلية.
وعقب الشيخ على تصريحات المسؤول الأمريكي بالقول “هذا تزوير للتاريخ وشطب للشرعيات الدولية وتوزيع صكوك غفران لإجرام الاحتلال الإسرائيلي”، وأضاف أن “مثل هذه التصريحات دليل قاطع على انحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي، ولا للحوار مع من يشرعن الاحتلال وجرائمه”.
واستنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريحات غرينبلات، واعتبرتها “إمعاناً أمريكياً رسمياً في الانقلاب على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واستخفافاً بعقول القادة الدوليين”.
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