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عقوبات أمريكية على 12 كيانا مرتبطة بنووي إيران

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 12 كيانا وشخصا في إيران وبلجيكا والصين، ارتبطت أسماؤهم بالأنشطة الحساسة للانتشار النووي لشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية المعروفة بـ«تيسا».

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وأوضح بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أن هذه الكيانات التي أعلن عنها أمس تهدف إلى نشر أسلحة الدمار الشامل أو أنظمة تسليم أسلحة الدمار الشامل لشركائها، بالإضافة إلى تجميد أي من أصولها داخل الولايات المتحدة.

وأدانت الولايات المتحدة بشدة توسع إيران الأخير في الأنشطة النووية الحساسة، وطالبتها بالتوقف عن ابتزاز المجتمع الدولي.

عقوبات

  • حرمانهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي
  • إدراجهم على الانترنت بوصفهم موزعين لأسلحة الدمار الشامل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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