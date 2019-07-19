عقوبات أمريكية على 12 كيانا مرتبطة بنووي إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 12 كيانا وشخصا في إيران وبلجيكا والصين، ارتبطت أسماؤهم بالأنشطة الحساسة للانتشار النووي لشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية المعروفة بـ«تيسا».

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وأوضح بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أن هذه الكيانات التي أعلن عنها أمس تهدف إلى نشر أسلحة الدمار الشامل أو أنظمة تسليم أسلحة الدمار الشامل لشركائها، بالإضافة إلى تجميد أي من أصولها داخل الولايات المتحدة.

وأدانت الولايات المتحدة بشدة توسع إيران الأخير في الأنشطة النووية الحساسة، وطالبتها بالتوقف عن ابتزاز المجتمع الدولي.

عقوبات