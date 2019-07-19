إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية فى مضيق هزمر.. والحكومة في بريطانيا تتحرك لبحث الموقف

أعلن الحرس الثوري الإيراني، احتجاز ومصادرة لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن الناقلة المحتجزة "ستينا إمبيرو" لم تلتزم بقوانين الملاحة.

وقالت بريطانيا، الجمعة، إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن أن ناقلة ترفع علم بريطانيا حولت وجهتها لتتحرك صوب المياه الإيرانية.

وشددت الحكومة البريطانية على أنها تريد مزيدا من المعلومات بعد أن تبين أن ناقلة نفط بريطانية انحرفت فجأة عن مسارها وتوجهت إلى المياه الإيرانية.

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وغادرت الناقلة Stena Impero ، التي كانت متوجهة إلى المملكة العربية السعودية، المياه الدولية في مضيق هرمز، وأظهرت بيانات التعقب أنها تتجه شمالًا نحو جزيرة قشم الإيرانية.

واختطف الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط قبل أيام، وقالت طهران في بادئ الأمر إنها سحبت الناقلة بعد تعطلها، لكنها أقرت بعد ذلك باحتجازها.

وردا على الانتهاكات الإيرانية، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن مسؤولين أميركيين سيطلعون أعضاء من السلك الدبلوماسي في واشنطن على مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة والأمن البحري حول مضيق هرمز.

وتمر خمس الإمدادات العالمية من النفط في هذه المنطقة، وتعد حرية الملاحة بالمضيق أمرا ضروريا لاستقرار الاقتصاد العالمي.