الحريري: ممنوع التصويب على اوجيرو والتوظيفات حصلت من كل الأحزاب

أكد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ خلال مناقشة ​الموازنة​ في ​مجلس النواب​ أنه "بال​سياسة​ ممنوع التصويب على ​اوجيرو​ والتوظيفات التي حصلت من كل الأحزاب".

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