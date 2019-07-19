مجلس النواب أقر مواد مشروع قانون الموازنة وبدأ بمناقشة الموازنات الملحقة

أفادت مراسلة "النشرة" في ​مجلس النواب​، بأنّ "المجلس أقرّ مواد مشروع ​قانون الموازنة​ وبدأ بمناقشة الموازنات الملحقة". ولفت إلى أنّ "المجلس ألغى المادة 94 المتعلّقة بمخصّصات النواب عن كل دورة".

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