النشرة: الأمن العام أوقف أميراً سعودياً كان في طريقه لشراء المخدرات في بيروت

علمت "​النشرة​" أن "​الأمن العام اللبناني​ أوقف أميراً سعودياً وهو برفقة شاب أفريقي، خلال توجههما عبر ​سيارة​ تحمل لوحة لبنانية لشراء ​المخدرات​ في ​بيروت​".

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