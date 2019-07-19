الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​ في بيان، أنّ "القوات البحرية التابعة له وبطلب من "سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزغان" احتجزت الناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" لدى عبورها ​مضيق هرمز​، بسبب "عدم احترامها للقانون البحري الدولي".

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