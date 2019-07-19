أعلن "​البيت الأبيض​" أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ونظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، بحثا في اتصال هاتفي، بالملف ال​إيران​ي، والجهود الجارية لضمان ألّا تملك إيران ​السلاح النووي​"، وسط توتر شديد بين واشنطن وطهران.

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كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب وماكرون بحثا هاتفيا بالجهود لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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