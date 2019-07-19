الريس: فلتتقدم التحقيقات ليبنى على الشيء مقتضاه وتتضح الصورة القضائية

أكّد مفوض الاعلام في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ رامي الريّس، في حديث تلفزيوني، أن "رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ يملك المعرفة والحكمة لتقييم الأمور في موضوع حادثة ​قبرشمون​"، مشيرًا إلى أن "​الاتصالات​ مفتوحة معه في هذا الاتجاه".

وكشف الريس عن أنه "تقدم عدد من المقترحات وجوبهت بالرفض. لا بد من حل لتتجه الأمور في تكريس التهدئة تحت سقف المطالب التي حددها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​"، مضيفًا: "فلتتقدم التحقيقات ليبنى على الشيء مقتضاه وتتضح الصورة القضائية بشكل كامل".