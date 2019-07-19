خليل: يجب الإنتقال إلى العمل الجدي لاستكمال خطوات الإصلاح المالي والإداري

أكّد وزير المال ​علي حسن خليل​، في تصريح من ​مجلس النواب​، بعد إقرار موازنة 2019، "وجوب الإنتقال إلى العمل الجدي لاستكمال خطوات الإصلاح المالي والإداري".

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