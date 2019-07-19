بو صعب: نعمل على إقفال المعابر غير الشرعية والتهريب الأكبر يحصل بالمعابر الشرعية

أوضح وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، "أنّنا لا نعتبر أنّ كلّ المعابر غير الشرعية الـ136 تؤثّر على الاقتصاد، فالكثير من المعابر غير الشرعية تكون لتهريب الأشخاص، وربمّا تكن "طريق رجل".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "عدد المعابر الّتي تهرَّب بضائع من خلالها، ليس كبيرًا، والجديّ منها عدده 10 معابر"، وشدّده على أنّه" يجب أن نغلق المعابر غير الشرعية ونعمل على إقفالها، والتهريب الأكبر يحصل في المعابر الشرعية، ك​مرفأ بيروت​، ​مرفأ طرابلس​، ​مطار بيروت الدولي​ والحدود اللبنانية- السورية".

وركّز بو صعب على أنّه "لا يجب التغطية على التهريب الحاصل في المرافئ الشرعية".

وفي حديث تلفزيوني آخر، أوضح بوصعب أن "الـ136 معبرا التي تكلم عنها وزير المال علي حسن خليل ليست كلها لتهريب البضائع والمعابر الشرعية يجري فيها التهريب الحقيقي".