الدفاع المدني: إخماد حريق داخل سيارة بعشقوت وحريق أسلاك كهربائية بجبيل

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل سيارة رباعية الدفع في ​عشقوت​ - ​كسروان​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أسلاك كهربائيّة وسقف غرفة خشبية في جبيل، لتقتصر الأضرار على الماديات".