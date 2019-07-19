ذكرت مراسلة "النشرة" في ​مجلس النواب​، أنّ "النائب ​فايز غصن​ تعرّض لحالة إغماء خلال جلسة التوصيت على موازن 2019 داخل مجلس النواب، لكنّه عاد إلى وضعه الطبيعي، وقد وصل النقاش إلى المادة 77 في ​الموازنة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تعرُض النائب فايز غصن لحالة إغماء داخل مجلس النواب وحالته الآن طبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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