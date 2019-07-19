كنعان بعد اقرار موازنة 2019: هي بداية وربما لا تلبي طموحنا

هنأ رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​، في ​مؤتمر​ صحافي من ​مجلس النواب​ بعد إقرار موازنة 2019، "​المجلس النيابي​ على الارادة التي عملنا بها خلال شهر والنتيجة تؤكد اننا بتنا في مرحلة متقدمة من احترام ارادة المجلس بتعاون مع وزير المال"، معتبرا أنها "بداية وربما لا تلبي طموحنا ووعدنا بموازنة 2020 في وقتها وسيكون لنا مجال للرقابة والتعديل والتعاون والسقوف ستكون افضل".

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