فرنجية: المقاومة هي الحل الوحيد لتحرير الارض وحفظ الكرامة

شدد رئيس "​تيار المردة​" النائب السابق ​سليمان فرنجية​، على أن "​المقاومة​ هي الحل الوحيد لتحرير الارض وحفظ الكرامة"، مشيرا الى "أننا راهنّا منذ البداية وحتى اليوم على المقاومة ونحن لا نتغير".

وفي حديث تلفزيوني اعتبر أنه "خلال ​حرب تموز​ سقوط قناة "​المنار​" كان يعني سقوط المقاومة، لذلك ​إسرائيل​ إستهدفوا كافة المباني التي اعتقدوا أن "المنار" تبث منها. أما الشيء الذي يفاجئني بعد الحرب أنه عندما زرت القناة عرفت أن الفريق بعد أن ضرب المبنى بقي في الداخل تحت الأرض".

ورأى أن "أهم شيء هو إستراتيجية المقاومة التي جعلت قناة "المنار "تبث لآخر يوم في حرب تموز وهذه من الأشياء التي فاجأتنا، العدو قوي في الإلكترونيات ولكنه لم يستطع كشف موقع بث "المنار""، لافتا الى أنه "عنجما أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​، عن إستهداف البارجة الإسرائيلية كل اشلعب ال​لبنان​ي شعر بالفرح، إن كان مع المقاومة أو ضدها معارضة أو موالاة فالجميع يكره إسرائيل، وعندما يكون لبنان على المحك هنا يظهر الشعور الحقيقي. الشعب اللبنانيكان فرحا يومها وأنا واحد من هذا الشعب الذي تفاجأ بقوة المقاومة، وأنا من الناس الذين راهنوا على المقاومة"، مشددا على أن "العدو لن يستطيع أن يحقق أي هدف بوجود إرادة المقاومة".