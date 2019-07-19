المكتب الإعلامي لأسامة سعد: صوّت ضد الموازنة ككل

أعلن المكتب الإعلامي للأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​، في بيان أنه "في جلسة التصويت على ​الموازنة​ في ​مجلس النواب​، صوّت سعد ضد الموازنة ككل، ورفض بشكل خاص المواد التي تناولت فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين عموماً، فرض اقتطاعات من المعاشات وصناديق التعاضد للمدنيين والعسكريين، الحسومات من التقديمات، فرسان الموازنة كافة (المواد التي تنص على تعديل قوانين نافذة)، نقل اعتمادات العام الحالي للمشاريع الاستثمارية إلى الأعوام القادمة (مشاريع البرامج) بالإضافة الى كل المواد التي تجيز المزيد من الاقتراض".

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