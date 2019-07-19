فضل الله: اتفقنا في مناقشة بند فرض 3 بالمئة على الاستيراد الا يمس الشرائح الشعبية

اكّد النائب حسن فضل الله "ان بند فرض 3 بالمئة على البضائع المستوردة علق حتى الانتهاء من ​النقاش​ به، بعد رأي من الصناعيين باضافة بعض المواد الاولية المستوردة عليه،" كاشفا "ان هذا البند يصب في سياق ما طرحته ​كتلة الوفاء للمقاومة​ الا يمس فرض ال 3 في المئة بالشرائح الشعبية"، مشيرا في حديث تلفزيوني "الى ان ​الحكومة​ بالنتيجة تحتاج الى ايرادات وقد انجز هذا الامر، ويمكن للمواطنين ان يثقوا ان ​الكتل النيابية​ يمكن ان تحمي مصالحهم، والصيغة التي اتفقنا عليها ستقر كما هي، وهي من البنود الاساسية التي نبني عليها موقفنا من ​الموازنة​"، موضحا ان "على ضوء اقرار البنود الاشكالية نبني موقفنا بالتصويت او عدمه على الموازنة، وما يحصل من نقاش هو ايجابي وما توصلنا اليه مرضي وهناك بنود كثيرة حمينا من خلاها الناس برواتبهم وبالتقديمات ووقفنا الى جانب المتقاعدين العسكريين" مشددا على "ان العملية بالمجلس النيابي ديمقراطية ونسعى ان يبقى الجو ايجابيا والتحدي والصدام في المجلس وخارجه غير مجدي للبلد".