بري رفع جلسة مجلس النواب بعد إقرار الموازنة بتأييد 83 نائبا ومعارضة 18 آخرين

رفع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ جلسة مجلس النواب، بعد إقرار موازنة عام 2019 بتأييد 83 نائبًا ومعارضة 18 آخرين. وقد امتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت، وغاب النائب فيصل كرامي الّذي أعلن اعتراضه على الموازنة. والنواب المعترضون هم: جورج عدوان، إدي أبي اللمع، بيار بو عاصي، جورج عقيص، أنطوان حبشي، وهبي قاطيشه، عماد واكيم، شوقي دكاش، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، أسامة سعد، بولا يعقوبيان، فؤاد مخزومي، إدي دمرجيان، جميل السيد، جهاد الصمد وجان طالوزيبان".

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