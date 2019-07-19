قيومجيان شكر المعنيين على زيادة موازنة وزارة الشؤون لدعم مؤسسات الرعاية

توجّه وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشارد قيومجيان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بـ"الشكر الكبير إلى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، وزير المال ​علي حسن خليل​، رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ⁦ابراهيم كنعان ⁩ والمجلس النيابي الكريم، لدعم اقتراحي زيادة موازنة ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ لدعم مؤسسات الرعاية الإجتماعية".

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