القطان: السلطة في لبنان كالساقطة التي تحاضر بالعفة والطهارة والشرف وهي أحقر الناس

شبّه ​الشيخ أحمد القطان​ رئيس ​جمعية قولنا والعمل​، "السلطة في ​لبنان​ كالساقطة التي تناظر وتحاضر بالعفة والطهارة والشرف وهي أسقط الناس وهي أحقر الناس, فالسلطة في لبنان تلحق الفقير على لقمة عيشه،" سائلا: " هل تصدقون ان هذه ​الموازنة​ هي موازنه عادلة للفقير وللشعب المظلوم في لبنان؟ هذه الموازنة تطال الشعب الفقير بالدرجة الأولى، بالرغم من الإنهيار الإقتصادي الذي نعيشه".

ورأى القطان ان "قرار وزير العمل للاجئيين الفلسطينيين للاخوة الفلسطينين في لبنان هو أمر معيب في حق رئيس مجلس الوزراء في لبنان بالدرجة الأولى، لأننا في بلد طائفي ومذهبي، وهذه القرارات التي صدرت عن وزير عمل ينتمي الى حزب عريق بالأجرام والقتل، كان يفترض من ​الحريري​ أنه ممنوع المس بهذا الأمر ، فكما ان ​سلاح المقاومة​ مقدس وكما ان ​حقوق المسيحيين​ مقدسة ، فكذلك حقوق الأخوة الفلسطينين مقدسة".