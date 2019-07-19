شبّه الشيخ أحمد القطان رئيس جمعية قولنا والعمل، "السلطة في لبنان كالساقطة التي تناظر وتحاضر بالعفة والطهارة والشرف وهي أسقط الناس وهي أحقر الناس, فالسلطة في لبنان تلحق الفقير على لقمة عيشه،" سائلا: " هل تصدقون ان هذه الموازنة هي موازنه عادلة للفقير وللشعب المظلوم في لبنان؟ هذه الموازنة تطال الشعب الفقير بالدرجة الأولى، بالرغم من الإنهيار الإقتصادي الذي نعيشه".
ورأى القطان ان "قرار وزير العمل للاجئيين الفلسطينيين للاخوة الفلسطينين في لبنان هو أمر معيب في حق رئيس مجلس الوزراء في لبنان بالدرجة الأولى، لأننا في بلد طائفي ومذهبي، وهذه القرارات التي صدرت عن وزير عمل ينتمي الى حزب عريق بالأجرام والقتل، كان يفترض من الحريري أنه ممنوع المس بهذا الأمر ، فكما ان سلاح المقاومة مقدس وكما ان حقوق المسيحيين مقدسة ، فكذلك حقوق الأخوة الفلسطينين مقدسة".
كانت هذه تفاصيل خبر القطان: السلطة في لبنان كالساقطة التي تحاضر بالعفة والطهارة والشرف وهي أحقر الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.