ترمب مقتنع بأنّ بوريس جونسون سيقوم ب"عمل ممتاز"

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واشنطن: أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إلى أنّه تباحث مع المرشّح لخلافة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، بوريس جونسون، وعبّر عن قناعته بأنّ وزير الخارجية البريطاني السابق سيقوم ب"عمل ممتاز" في دوانينغ ستريت.

وأعلن ترمب في المكتب البيضاوي "أحب بوريس جونسون، تحدثت إليه بالأمس، أعتقد بأنّه سيقوم بعمل ممتاز"، وقال إنّه مقتنع بأنّ "علاقات ممتازة" ستكون بينهما.

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وأضاف "أعتقد أنّ رئيسة الوزراء السابقة قامت بعمل سيء للغاية بشأن بريكست"، مكرراً بذلك انتقاداته تجاه تيريزا ماي.

وتابع الرئيس الأميركي الذي تأثرت علاقته بلندن مؤخراً نتيجة تسريب وثائق دبلوماسية بريطانية تنتقده، "كارثة ولا يوجد سبب ليكون الحال كذلك (...) أعتقد أنّ بوريس سيحل المسألة".

وقال "لطالما أحببت بوريس. إنّه شخص مميز، ويقولون أيضاً إنني شخص مميّز، نحن نتفق جيداً".

