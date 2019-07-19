ترمب يهاجم الاعلام مجددا

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واشنطن: هاجم دونالد ترمب الجمعة التغطية الاعلامية التي وصفها ب"الجنونية" لهتافات مئة من مناصريه الذين طلبوا الأربعاء "طرد" نائبة ديموقراطية صومالية الأصل من الولايات المتحدة.

وهتف أنصار ترمب مساء الأربعاء خلال أحد تجمعاته "اطردوها!" مشيرين إلى النائبة الهان عمر إحدى أول مسلمتين تنتخبان في الكونغرس.

وبعد هذا التجمع تعرض ترمب لانتقادات ورد الجمعة مدينا "التحالف الفاسد" لوسائل الاعلام مع معارضيه الديموقراطيين.

وغرد ترمب "من المدهش أن نرى غضب الاعلام عندما رددت الجماهير في قاعة +اطردوها+... لكنه لا يحرك ساكنا ويقبل التصريحات الحقيرة والخسيسة لثلاث نائبات من اليسار الراديكالي".

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وأضاف "وسائل الاعلام الرئيسية فقدت كل مصداقية وباتت بشكل رسمي أو غير رسمي جزءا من حزب اليسار الراديكالي الديموقراطي. محزن أن نرى ذلك!".

وأطلق ترمب قبل أسبوع هجمات كلامية ضد نائبات ديموقراطيات يتحدرن من أقليات بينهن الهان عمر التي دعاها إلى "الرحيل" من الولايات المتحدة "اذا كانت لا تحب هذا البلد".

وحاول ترمب الخميس أخذ مسافة من هتافات مناصريه دون أن يقنع بالقول "لم يرق لي ذلك. لا أوافقهم الرأي".

وردت الهان عمر الخميس على ترمب قائلة "إني مقتنعة بأنه فاشي". وأضافت "كابوس (دونالد ترمب) هو أن يرى لاجئة صومالية تدخل الكونغرس". وتابعت "سنكون دائما كابوسا بالنسبة لهذا الرئيس لأن سياسته كابوس بالنسبة الينا".

ودان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون بشدة الثلاثاء خلال تصويت "التعليقات العنصرية" للرئيس الاميركي.